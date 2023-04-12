На популярному аукціоні Copart придбали 4-річний суперкар McLaren Senna за 563 тисячі доларів, хоча його ринкова ціна - 1,3 мільйони.

На аукціоні Copart купують не лише биті авто для українців, але досить цікаві суперкари. Наприклад, зараз тут продається більше десятка суперкарів McLaren, а нещодавно через нього придбали ексклюзивний McLaren Senna 2019 модельного року, повідомляє сервіс AutoAstat.

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Проданий наприкінці березня McLaren Senna побитий, але не дуже сильно. На описі вказано, що суперкар пошкоджено спереду та збоку, також видно деталі, які потребують ремонту чи заміни. Машина не заводиться, але ключі є.

Страхова компанія після оцінювання порахувала, що ремонт цієї машини обійдеться у мільйон доларів! Враховуючи те, що неоригінальних деталей для McLaren не існує, то витрати на відновлення будуть дійсно суттєвими.

Нова шина SportContact 7 від Continental призначена для динамічних, але безпечних поїздок потужними автомобілями на сухих та мокрих дорогах. Вона забезпечує найкраще зчеплення під час поворотів та максимальне задоволення від водіння. Рекламна інформація

McLaren Senna – це спортивний автомобіль, який призначений перш за все для трекових перегонів, але допущений на дороги загального призначення. Він названий на честь бразильського гонщика Формули-1 Айртона Сенни.

McLaren Senna зроблений на базі McLaren 720S, але з доопрацьованим двигуном та новим карбоновим монококом. Двигун V8 об'ємом 4,0 л з подвійним турбонаддувом розвиває 800 к. с. при 7250 об/хв. Авто має 7-ступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням, яка передає крутний момент на задні колеса.

Динамічні показники McLaren Senna: