Молодий мільйонер Назар Бабенко, який народився у м. Дніпро, планує придбати ексклюзивний суперкар Bugatti Centodieci, який коштує близько 10 мільйонів доларів.

Інформацію про те, що молодий український мільйонер Назар Бабенко замовив ексклюзивний суперкар Bugatti Centodieci, випущений накладом у 10 екземплярів, повідомив сайт ТопЖир.

Вартість цього суперкару – понад 10 мільйонів євро, але його продають не всім власникам такої суми. Керівництво Bugatti може відмовити покупцю, якщо вважатиме його репутацію сумнівною. Адже серед власників цього автомобіля багато відомих та шанованих людей, один з них – футболіст Кріштіану Роналду.

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Купити Bugatti Centodieci також вирішив молодий український бізнесмен Назар Бабенко. У гаражі 28-річного уродженця Дніпра вже є ексклюзивні суперкари Bugatti Divo та Koenigsegg Agera, а також низка інших вражаючих машин. Він часто публікував у соцмережах фото своїх автомобілів.

28-річний Назар Бабенко розбагатів на криптовалютах, він власник великої кількості біткоїнів. Разом з партнером Михайлом Романенко заснував міжнародний благодійний фонд Danvel Group для допомоги постраждалим він війни українцям та ЗСУ.

Суперкар Bugatti Centodieci — одна з найдорожчих моделей французького бренду.

Bugatti Centodieci присвячений 110-річчю марки, а його дизайн виконаний у дусі знаменитого купе Bugatti EB110 1992 року. Кузов автомобіля повністю зроблено з карбону.

В основі Bugatti Centodieci лежить платформа Bugatti Chiron. У нього запозичений і 8,0-літровий W16 з чотирма турбінами, але його потужність збільшена до 1600 к. с. Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,4 сек і розвиває максимальну швидкість 380 км/год.

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