Кріштіану Роналду вперше показав на публіці нове авто зі своєї колекції. Ексклюзивний лімітований суперкар Bugatti Centodieci коштує 10 мільйонів доларів.

Bugatti Кріштіану Роналду зняли у Мадриді. Футболіст уже давно не виступає за місцевий «Реал», але вирішив приїхати зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес до столиці Іспанії та відвідати дорогий ресторан. Авто Роналду зібрало натовп роззяв.

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Роналду вирішив купити Bugatti Centodieci ще 2020 року, проте доставка дорогого суперкара затягнулася. Лише у 2022 році всі 10 авто лімітованої серії потрапили до своїх власників.

Bugatti Centodieci є найдорожчим авто Кріштіану Роналду. Цікаво, що це вже третій Bugatti у його колекції — також футболіст має Chiron і Veyron.

Крім Bugatti, у колекції футболіста є трекові McLaren Senna та Ferrari Monza вартістю 1 мільйон доларів кожен, а також суперкари Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS Superleggera та Ferrari 599 GTO F12 TDF. А нещодавно Джорджина Родрігес подарувала йому день народження кабріолет Rolls-Royce Dawn.

Повсякденні авто Кріштіану Роналду — позашляховики Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus та Mercedes G-Class Brabus. А під час виступу за Манчестер-Юнайтед він їздив на розкішному седані Bentley Flying Spur.

Bugatti Centodieci — лімітоване купе, присвячене 110-річчю французької марки. Його дизайн витриманий у дусі знаменитого Bugatti EB110 90-х років. Авто Кріштіану Роналду оснащено 1600-сильним W16 і здатне розвинути 380 км/год та розігнатися до 100 км/год за 2,4 с.