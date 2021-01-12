Співробітник автомийки розбив Ferrari за 100 тисяч євро, що належить голкіперу італійського клубу "Дженоа"

Як повідомляє Corriere della Sera, гравець залишив автомобіль Ferrari 812 Superfast вартістю 100 тисяч євро на автомийці. Один із співробітників вирішив відігнати машину до спортивного центру, проте не впорався з керуванням на повороті і врізався в огорожу.

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Також співробітник зіткнувся з п'ятьма іншими автомобілями, припаркованими на протилежній смузі. В результаті машина голкіпера "Дженоа" Федерико Маркетти отримала серйозні пошкодження.