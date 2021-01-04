В середині січня аукціонний будинок Mecum у Флориді проведе аукціон, на якому буде виставлено суперкар Ferrari F430 F1, що належав президенту США Дональду Трампу.

Динний екземпляр Ferrari F430 F1 зійшов з конвеєра в 2007 році. за 13 років автомобіль проїхав всього 11 тис. км. Фахівці вважають, що кінцева ціна на автомобіль може скласти близько 500 тис. доларів.

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Президентський Ferrari F430 F1 пофарбований в колір, названий Rosso Corsa. Він контрастує з бежевим шкіряним інтер’єром купе. У рух суперкар приводиться 4,3-літровим V8, віддача якого становить 490 к.с. У парі з силовою установкою працює 6-швидкісна трансмісія і диференціал з електронним керуванням.

Виставлений на торги автомобіль отримав сидіння з електрорегулюванням, клімат-контроль, стереосистему з CD-чейнджером і карбонові вставки в інтер’єрі. Відзначається, що Дональд Трамп купив цей суперкар новим і володів ним протягом 4 років. При цьому нинішній покупець автомобіля стане вже четвертим власником.