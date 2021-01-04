В середине января аукционный дом Mecum во Флориде проведет аукцион, на котором будет выставлен суперкар Ferrari F430 F1, принадлежавший президенту США Дональду Трампу.

Дынный экземпляр Ferrari F430 F1 сошел с конвейера в 2007 году. За 13 лет автомобиль проехал всего 11 тыс. км. Специалисты считают, что конечная цена на автомобиль может составить около 500 тыс. долларов.

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Президентский Ferrari F430 F1 окрашен в цвет, названный Rosso Corsa. Он контрастирует с бежевым кожаным интерьером купе. В движение суперкар приводится 4,3-литровым V8, отдача которого составляет 490 л. с. В паре с силовой установкой работает 6-скоростная трансмиссия и дифференциал с электронным управлением.

Выставленный на торги автомобиль получил сиденья с электрорегулировкой, климат-контроль, стереосистему с CD-чейнджером и карбоновые вставки в интерьере. Отмечается, что Дональд Трамп купил этот суперкар новым и владел им в течение 4 лет. При этом нынешний покупатель автомобиля станет уже четвертым владельцем.