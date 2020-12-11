Луи Камильери также вышел из совета директоров табачной компании Philip Morris.

Решение Камильери завершить карьеру связано с личными причинами, никакие подробности по этому поводу не раскрываются. Случилось это внезапно, 10 декабря, и итальянский автопроизводитель был не готов к такому повороту событий. Однако без руководителя автомобильный бренд не остался – временно боссом назначен председатель правления Ferrari Джон Элканн.

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Луи Камильери стал руководителем Ferrari летом 2018 года, после смерти предыдущего босса, Серджио Маркионне. Под новым руководством бизнес бренда устойчиво рос, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом – акции за этот период подорожали с 113 до 179 евро. Помимо прочего, Камильери оказывал большую поддержку команде Ferrari F1 и постоянно находился на связи с ее директором Маттиа Бинотто.

Последней новинкой Ferrari, представленной в эпоху Камильери, стал суперкар 488 GT Modificata. Это купе основано на моделях 488 GTE и 488 GT3.