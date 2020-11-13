Один из самых талантливых в мире топ-менеджеров сейчас находится в Ливане. В Японии против него продолжается судебный процесс.

Судебные проблемы главы Nissan Motor Co Карлоса Гона усугубились в пятницу, 13 ноября, с началом судебного процесса в Йокогаме, Япония, где его бывший работодатель требует компенсации в размере 10 млрд иен ($95 млн).

Читайте также: Карлос Гон проведет в Бейруте пресс-конференцию

"Судебные действия, инициированные сегодня, является частью политики Nissan по привлечению Гона к ответственности за ущерб и финансовые убытки, понесенные компанией в результате его неправомерных действий", – цитирует заявление Nissan агентство Reuters.

Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября 2018 года. Его подозревают в нарушении требований к обязательной отчетности, нецелевом расходовании средств Nissan Motor, а также введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения. По данным японского телеканала NHK, Гон планировал получить после выхода на пенсию около $71 млн бонусов.

В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в размере 1 млрд иен ($8,93 млн) и отправлен под домашний арест. Ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном и связываться с руководством Nissan и другими людьми, которые представляют интерес для судебного разбирательства.

В конце декабря Карлос Гон подтвердил, что бежал из Японии в ливанский город Бейрут. По данным источника Bloomberg, экс-глава Nissan прилетел в столицу Ливана через Стамбул, где его в ящике из-под музыкального инструмента тайно доставили из одного самолета в другой. Позже Reuters со ссылкой на источник в судебной системе Ливана сообщил, что ливанская Генпрокуратура наложила запрет на выезд Гона из страны.

Читайте также: Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан

Как сообщалось, бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон бежал из Японии в Ливан в ящике для музыкальных инструментов.