Один з найталановитіших у світі топ-менеджерів зараз перебуває в Лівані. В Японії проти нього триває судовий процес.

Судові проблеми голови Nissan Motor Co Карлоса Гона посилилися в п'ятницю, 13 листопада, з початком судового процесу в Йокогамі, Японія, де його колишній роботодавець вимагає компенсації в розмірі 10 млрд єн ($95 млн).

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"Судові дії, ініційовані сьогодні, є частиною політики Nissan по притягненню Гона до відповідальності за шкоду і фінансові збитки, понесені компанією в результаті його неправомірних дій", – цитує заяву Nissan агентство Reuters.

Карлос Гон був заарештований у Токіо 19 листопада 2018 року. Його підозрюють у порушенні вимог до обов'язкової звітності, нецільове витрачання коштів Nissan Motor, а також введення інвесторів і регуляторів в оману щодо розмірів його винагороди. За даними японського телеканалу NHK, Гон планував отримати після виходу на пенсію близько $71 млн бонусів.

У березні 2019 року Гон був звільнений під заставу в розмірі 1 млрд ієн ($8,93 млн) і відправлений під домашній арешт. Йому було заборонено користуватися мобільним телефоном і зв'язуватися з керівництвом Nissan та іншими людьми, які становлять інтерес для судового розгляду.

Наприкінці грудня Карлос Гон підтвердив, що втік з Японії в ліванське місто Бейрут. За даними джерела Bloomberg, екс-глава Nissan прилетів у столицю Лівану через Стамбул, де його в ящику з-під музичного інструмента таємно доставили з одного літака в інший. Пізніше Reuters з посиланням на джерело в судовій системі Лівану повідомило, що ліванська Генпрокуратура наклала заборону на виїзд Гона з країни.

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Як повідомлялося, колишній глава Renault-Nissan Карлос Гон втік з Японії до Лівану в ящику для музичних інструментів.