Луї Камільєрі також вийшов з ради директорів тютюнової компанії Philip Morris.

Рішення Камільєрі завершити кар'єру пов'язане з особистими причинами, ніякі подробиці з цього приводу не розкриваються. Трапилось це раптово, 10 грудня, і італійський автовиробник був не готовий до такого повороту подій. Однак без керівника автомобільний бренд не залишився – тимчасово босом призначено голову правління Ferrari Джона Елканна.

Читайте також: Nissan вимагає від Карлоса Гона $95 млн

Луї Камільєрі став керівником Ferrari влітку 2018 року, після смерті попереднього боса, Серджіо Маркіонне. Під новим керівництвом бізнес бренду стійко ріс, незважаючи на проблеми, пов’язані з коронавірусом – акції за цей період подорожчали зі 113 до 179 євро. Крім іншого, Камільєрі надавав велику підтримку команді Ferrari F1 і постійно перебував на зв'язку з її директором Маттіа Бінотто.

Останньою новинкою Ferrari, представленою в епоху Камільєрі, став суперкар 488 GT Modificata. Це купе засноване на моделях 488 GTE і 488 GT3.