Сотрудник автомойки разбил Ferrari за 100 тысяч евро, принадлежащий голкиперу итальянского клуба "Дженоа"

Как сообщает Corriere della Sera, игрок оставил автомобиль Ferrari 812 Superfast стоимостью 100 тысяч евро на автомойке. Один из сотрудников решил отогнать машину к спортивному центру, однако не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение.

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Также сотрудник столкнулся с пятью другими автомобилями, припаркованными на противоположной полосе. В результате машина голкипера "Дженоа" Федерико Маркетти получила серьезные повреждения.