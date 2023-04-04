Криштиану Роналду впервые показал на публике новый автомобиль из своей коллекции. Эксклюзивный лимитированный суперкар Bugatti Centodieci стоит 10 миллионов долларов.

Bugatti Криштиану Роналду сняли в Мадриде. Футболист уже давно не выступает за местный Реал, но решил приехать со своей девушкой Джорджиной Родригес в столицу Испании и посетить дорогой ресторан. Авто Роналду собрало толпу зевак.

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Роналду решил купить Bugatti Centodieci еще в 2020 году, однако доставка дорогого суперкара затянулась. Только в 2022 году все 10 автомобилей лимитированной серии попали к своим владельцам.

Bugatti Centodieci является самым дорогим автомобилем Криштиану Роналду. Интересно, что это уже третий Bugatti в его коллекции — также у футболиста Chiron и Veyron.

Кроме Bugatti, в коллекции футболиста есть трек McLaren Senna и Ferrari Monza стоимостью 1 миллион долларов каждый, а также суперкары Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS Superleggera и Ferrari 599 GTO F12 TDF. А недавно Джорджина Родригес подарила ему день рождения кабриолет Rolls-Royce Dawn.

Повседневные автомобили Криштиану Роналду – внедорожники Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Mercedes G-Class Brabus. Во время выступления за Манчестер-Юнайтед он ездил на роскошном седане Bentley Flying Spur.

Bugatti Centodieci – лимитированное купе, посвященное 110-летию французской марки. Его дизайн выдержан в духе знаменитого Bugatti EB110 90-х годов. Автомобиль Криштиану Роналду оснащен 1600-сильным W16 и способен развить 380 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с.