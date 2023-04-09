Молодой миллионер Назар Бабенко, родившийся в г. Днепр, планирует приобрести эксклюзивный суперкар Bugatti Centodieci, который стоит около 10 миллионов долларов.

Информацию о том, что молодой украинский миллионер Назар Бабенко заказал эксклюзивный суперкар Bugatti Centodieci, выпущенный тиражом 10 экземпляров, сообщил сайт ТопЖир.

Стоимость этого суперкара – более 10 миллионов евро, но его продают не всем владельцам такой суммы. Руководство Bugatti может отказать покупателю, если сочтет его репутацию сомнительной. Ведь среди владельцев этого автомобиля много известных и уважаемых людей, один из них – футболист Криштиану Роналду.

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Bugatti Centodieci также решил купить молодой украинский бизнесмен Назар Бабенко. В гараже 28-летнего уроженца Днепра уже есть эксклюзивные суперкары Bugatti Divo и Koenigsegg Agera, а также ряд других впечатляющих машин. Он часто публиковал в соцсетях фото своих автомобилей.

28-летний Назар Бабенко разбогател на криптовалютах, он владелец большого количества биткоинов. Вместе с партнером Михаилом Романенко учредил международный благотворительный фонд Danvel Group для помощи пострадавшим от войны украинцам и ВСУ.

Суперкар Bugatti Centodieci – одна из самых дорогих моделей французского бренда.

Bugatti Centodieci посвящен 110-летию марки, а его дизайн исполнен в духе знаменитого купе Bugatti EB110 1992 года. Кузов автомобиля полностью сделан из карбона.

В базе Bugatti Centodieci лежит платформа Bugatti Chiron. У него заимствован и 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, но его мощность увеличена до 1600 л. Суперкар разгоняется до 100 км/ч в 2,4 сек и развивает максимальную скорость 380 км/ч.

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