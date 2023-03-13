Назар Бабенко стал самым богатым молодым украинцем с самыми дорогими авто. Состояние 28-летнего талантливого соотечественника достигло $380 миллионов.

На сегодня Бабенко считается самым молодым долларовым миллионером в Украине, хотя есть еще несколько украинцев в возрасте до 30 лет с миллионным состоянием.

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Так, как выяснил TopGir, уроженец Днепра владеет гиперкарами, которые есть в гараже не у каждого шейха. И раньше писали о Bugatti Divo Бабенко, но теперь у нас есть полный перечень персонального транспорта молодого миллионера.

Автопарк Назара Бабенко и другой транспорт:

Самолет Gulfstream g700 — цена $79 000 000

Гиперкар Bugatti Divo - $9 000 000

На Bugatti Divo за 9 миллионов Назар время от времени участвует в драгрейсинге в Дубае.

Гиперкар Koenigsegg Agera RS - $2 000 000

Люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan – $600 000:

Mercedes-Maybach - $350 000

Также есть сведения о еще нескольких «привычных» машинах сопровождения и тюнингованном Lamborghini Urus за $700 000

Но это не всё. У Бабенко есть еще по меньшей мере один вертолет, а также плавсредства, учитывая либо яхту, либо катер — точно пока неизвестно.

Откуда у Бабенко столько денег в таком возрасте? Напомним: 28-летний украинец, ныне проживающий в ОАЭ (до начала войны жил в Днепре), является крупным владельцем (так называемым HOLDer'ом) основной криптовалюты (биткоина) Восточной Европы. В конце концов, судя по тому, что в последнее время состояние Назара только возросло, это свидетельствует о его неизменном курсе на развитие бизнеса в сфере крипто.

В прошлом году Назар Бабенко получил международное признание среди богачей тем, что стал спонсором Гран-при Монако в 2022 году.

Для помощи и поддержки украинцев в войне, молодой богач из Днепра открыл международный благотворительный фонд Danvel Group.