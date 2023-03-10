Скрутне економічне становище призводить до зменшення імпорту "свіжих" авто та швидкого старіння вітчизняного автопарку, який і так є одним з найстаріших у світі.

Як повідомляє AUTO-Consulting, станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в українському автопарку становить 23,2 роки. За останній рік цей показник зріс на півроку.

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Цю інформацію підтверджує і голова Федерації автопрому України Олег Боярин. На його думку, ввезення вживаних авто кардинально змінило ринок, перетворивши Україну на кінцеву зупинку для старих автомобілів.

«У 2021 році чотири з п‘яти зареєстрованих легкових автомобілів були вживаними. А середній вік автопарку зараз складає вже понад 23 роки. Це вдвічі більше, ніж в ЄС. За цим показником ми на другому місці після Куби», – каже він.

«Зі вступом до Світової організації торгівлі (СОТ) Україна зменшила ввізне мито на легкові автомобілі й тим самим повністю відкрила свій ринок для імпорту. Одночасно були скасовані будь-які стимули для інвестицій, наприклад, вільні економічні зони. Усе це не залишило шансів на розвиток автомобільної промисловості», – підсумував Олег Боярин.

У свою чергу, ще 10 років тому, на початок 2012 року, середній вік автопарку в Україні становив 19,1 роки. Тобто за цей час автопарк країни постарішав на 4 роки.