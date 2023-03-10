Тяжелое экономическое положение приводит к уменьшению импорта "свежих" авто и быстрому старению отечественного автопарка, который и так является одним из старейших в мире.

Как сообщает AUTO-Consulting, на начало 2023 года средний возраст автомобилей в украинском автопарке составляет 23,2 года. За последний год этот показатель вырос на полгода.

Читайте также: Кто из депутатов обновил свой автопарк во время войны

Эту информацию подтверждает и глава Федерации автопрома Украины Олег Боярин. По его мнению, ввоз подержанных автомобилей кардинально изменил рынок, превратив Украину в конечную остановку для подержанных автомобилей.

«В 2021 году четыре из пяти зарегистрированных легковых автомобилей были подержанными. А средний возраст автопарка сейчас составляет уже более 23 лет. Это вдвое больше, чем у ЕС. По этому показателю мы на втором месте после Кубы», – говорит он.

«Со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) Украина уменьшила ввозную пошлину на легковые автомобили и тем самым полностью открыла свой рынок для импорта. Одновременно были отменены любые стимулы для инвестиций, например свободные экономические зоны. Все это не оставило шансов на развитие автомобильной промышленности», – подытожил Олег Боярин.

В свою очередь, еще 10 лет назад, к началу 2012 года, средний возраст автопарка в Украине составил 19,1 года. То есть, за это время автопарк страны постарел на 4 года.