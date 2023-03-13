Назар Бабенко став найбагатшим молодим українцем з найдорожчими авто. Статки 28-річного талановитого співвітчизника сягнули $380 мільйонів.

Станом на сьогодні Бабенко вважається наймолодшим доларовим мільйонером в Україні, хоча є ще кілька українців віком до 30 років з мільйонними статками.

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Отож, як з’ясував TopGir, уродженець Дніпра наразі володіє гіперкарами, які є в гаражі не у кожного шейха.

Автопарк Назара Бабенко та інший транспорт:

Літак Gulfstream g700 — ціна $ 79 000 000

Гіперкар Bugatti Divo — $ 9 000 000

На Bugatti Divo за 9 мільйонів Назар час від часу бере участь у драгрейсингу в Дубаї:

Гіперкар Koenigsegg Agera RS — $2 000 000

Люксовий позашляховик Rolls-Royce Cullinan — $600 000

Mercedes-Maybach — $350 000

Також є відомості про ще кілька «звичних» машин супроводу і тюнінгований Lamborghini Urus за $700 000:

Але це не все. У Бабенко є ще щонайменше один гелікоптер, а також плавзасоби, враховуючи чи яхту, чи катер — достеменно поки невідомо.

Звідки у Бабенко стільки грошей у такому віці? Нагадаємо: 28-річний українець, який нині проживає у ОАЕ (до початку війни жив у Дніпрі), є великим власником (так званим HOLDer’ом) основної криптовалюти (біткоїна) Східної Європи.

Зрештою, судячи з того, що останнім часом статки Назара лише зросли, це свідчить про його незмінний курс на розвиток бізнесу у сфері крипто.

Додамо, що минулого року Назар Бабенко отримав міжнародне визнання серед багатіїв тим, що став спонсором Гран-прі Монако 2022 року.

Для допомоги та підтримки українців у війні, молодий багатій із Дніпра відкрив міжнародний благодійний фонд Danvel Group.