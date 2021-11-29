"Я решил помочь этому мужчине и обратился с запросом к Porsche, чтобы получить электрический Taycan, как в фильме "Красное уведомление". Мне ответили "нет", но я все равно сказал "да", – заявил коренастый добряк Джонсон. И отдал свой личный автомобиль – тюнингованный Ford Raptor.

Дуэйн "Скала" Джонсон, известный своим добрым нравом и чутким сердцем, сказал, что хотел "сделать что-то БОЛЬШОЕ... что-то МАССИВНОЕ... что-то незабываемое" для одного из своих поклонников на показе нового фильма "Красное сообщение". Избранным зрителем стал Оскар Родригес, делающий много добрых дел в своей общине. В награду он поехал домой на собственном Ford F-150 Raptor, подаренном Скалой.

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В эмоциональном и трогательном видео Джонсон вызывает Родригеса на сцену на показе и освещает все то хорошее, что ветеран ВМС делает для других. Затем он выводит Родригеса на улицу, где открывает дверь своего пикапа Ford F-150 Raptor и отдает мужчине записку с текстом "Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своей новой машиной".

"Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы отдать Porsche Taycan, на котором ездил в фильме "Красное уведомление". Мы обратились к Porsche, но они сказали "нет". Но я все равно сказал "да". Я сделаю лучше. Я отдам свою личную машину. Мою "малютку". Я собрал столько информации, о каждом из зрителей, сколько мог, и в конце концов, история Оскара тронула меня", — написал Джонсон в Instagram. Далее он кратко описывает заслуги Родригеса:

Ухаживает за своей 75-летней мамой.

Личный тренер.

Пастор в своей церкви.

Обеспечивает поддержку и питание женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Гордый и скромный ветеран ВМС.

Добрый человек.

"Для меня большая честь подарить немного радости чуваку, который, вероятно, заслуживает гораздо больше, чем просто моя машина", – сказал Джонсон в интервью ABC 7. "Правда, теперь я должен понять, как мне самому возвращаться домой [без машины]".