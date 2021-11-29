"Я вирішив допомогти цьому чоловіку і звернувся із запитом до Porsche, щоб отримати електричний Taycan, як у фільмі «Червоне повідомлення». Мені відповіли «ні», але я все одно сказав «так»", – заявив кремезний добряк Джонсон. І віддав свій особистий Ford Raptor.

Дуейн “Скеля” Джонсон, відомий своєю доброю вдачею та чуйним серцем, сказав, що хотів “зробити щось ВЕЛИКЕ... щось МАСИВНЕ... щось незабутнє” для одного зі своїх шанувальників на показі нового фільму “Червоне повідомлення”. Обраним глядачем став Оскар Родрігес, який робить багато добрих справ у своїй громаді. У винагороду він поїхав додому на власному Ford F-150 Raptor, подарованому Скелею.

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У емоційному та зворушливому відео Джонсон викликає Родрігеса на сцену на показі та висвітлює все те хороше, що ветеран ВМС робить для інших. Потім він виводить Родрігеса на вулицю, де відкриває двері свого пікапа Ford F-150 Raptor та віддає чоловіку записку з текстом “дякую за службу, брате. Насолоджуйся своєю новою машиною”.

“Моя початкова ідея полягала в тому, щоб віддати Porsche Taycan, на якому їздив у фільмі «Червоне повідомлення». Ми звернулися до Porsche, але вони сказали «ні». Але я все одно сказав, «так». Я зроблю краще. Я віддам свою особисту машину. Мою «крихітку». Я зібрав стільки інформації, про кожного з глядачів, скільки міг, і зрештою, історія Оскара зворушила мене”, — написав Джонсон в Instagram. Далі він коротко описує заслуги Родрігеса:

Доглядає за своєю 75-річною мамою.

Особистий тренер.

Пастор у своїй церкві.

Забезпечує підтримку та харчування жінкам, які постраждали від домашнього насильства.

Гордий і скромний ветеран ВМС.

Добра людина.

“Для мене велика честь подарувати трохи радості чуваку, який, ймовірно, заслуговує набагато більше, ніж просто моя машина”, – сказав Джонсон в інтерв’ю ABC 7. “Щоправда, тепер я маю збагнути, як мені самому повертатися додому [без машини]”.