Свого часу він служив фермеру тракторцем, хоча починав своє життя як Ford Model A.

Кустарно перероблені тракторці, на зразок героя цього відео, у США були поширеним явищем у воєнні роки Другої світової війни та після неї. Заводські трактори були дефіцитними й дорогими, але підприємливий Форд запропонував доступні набори для конверсії легкових автомобілів, які коштували близько 20 доларів. Такі саморобні тракторці в народі називали Doodlebug, буквально “каракулі”.

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Перероблення полягало у тому, щоб видалити більшість кузовних панелей та внутрішніх елементів зі старого авто. У більшості з них також була вкорочена колісна база. Ці вигадливі транспортні засоби мають своїх шанувальників у США, де ентузіасти знаходять і витягують іржаві “каракулі” з лісу, щоб повернути їх на дорогу.



До цього автомобіля востаннє підходили у 2013 році, а майже усе своє життя він провів просто неба, практично без обслуговування. Оригінальна жовта фарба майже зникла з залишків його кузову. Іржа з’явилась навіть всередині механізму трансмісії. Та після нескладних маніпуляцій і заміни акумулятора й свічок саморобний тракторець, на диво, знову запрацював.