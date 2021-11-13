Саме так – народний Lanos колись був і кабріолетом. І нічого дивного в тому не було, якби Cabrio не був первинною версію цієї моделі. Розповімо, як це сталося і чому світ так і не отримав "Ланоса" з небом замість даху.

У середині 1990-х компанія Daewoo Motor отримала незалежність від General Motors, тож корейські боси замислилися над самостійним модельним рядом. Планувалася справжня експансія на світові ринки, тому почали працювати відразу над трьома моделями: нижній C-клас, верхній С-клас та D-клас, він же бізнес-клас. При цьому всі моделі відразу планувалися як всесвітні. Як покаже час, такий сміливий підхід виправдав себе: всі три автомобілі вийшли цілком пристійні і добре продавалися в Європі, Азії та Північній Америці.

У 1997 році Daewoo випустила на світові ринки відразу три нових моделі, причому – власної розробки: Lanos, Nubira, Leganza

Отже, основна ставка робилася на найкомпактнішого “бійця” з цієї трійці – те, що потім назвуть Lanos`ом. Автомобіль мав стати першим самостійним дітищем Daewoo Motor (раніше випускали ліцензійні копії GM), тому його просуванню приділили особливу увагу.

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Презентуючи появу моделі у вигляді концепту, корейські маркетологи обрали один з найбільш ефектних типів кузову – кабріолет. Так-так, кілька перших концептів нашого “Ланоса” від 1994 та 1995 років були кабріолетами. Щоправда, “Ланосом” він тоді ще не був, і його назвали Daewoo №1. Можливо, це було трохи нескромно, але принаймні, правдиво: на ринках поза межами Кореї це була перша оригінальна модель марки.

Перший концепт головної “ударної одиниці” Daewoo в наступі на світові авторинки ще мав багато відмінностей від серійного Lanos

Звісно, десь на дизайнерських планшетах в студіях ItalDesing (саме так, малювали кузов у маестро Джорджетто Джуджаро) паралельно існували споріднений з кабріолетом варіанти з іншими кузовами. Але на різноманітних автошоу показували поки що лише відкриту машину. Власне, такий підхід був доречним для тих років, адже тоді багато автовиробників мали у продуктовій лінійці відкриті версії своїх машин гольф-класу.

Виставкові прототипи Lanos змінювалися щороку, але всі вони були кабріолетами. На фото: зразок 1994-го, 1995-го (Франкфурт) та 1996-го.

Lanos`у від самого початку дали модну у 1990-х зовнішність у стилі біодизайну – з м’якими лініями, округлими поверхнями. До презентації остаточного серійного вигляду концепти пережили два рестайлінги, але актуальний біостиль зберегли. На жаль, кабріо-концепт “Ланосу” так і не став товарною машиною, хоча б малосерійною: модель існувала у трьох кузовах: седан, 5-ти і 3-дверний хетчбек.

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Причому “тридверка”, особливо у “чистій” версії, не Lanos Sport, стала в Україні буквально рідкісною – хоча у Європі та США, навпаки, це була одна з найбільш поширених модифікацій. Вона випускалася лише в Кореї протягом 1997 – 2001 років, після чого штампи цього кузову були знищені. Так і вийшло, що найбільш рідкісною версією Lanos виявився не кабріолет, як це буває зазвичай, а тридверний хетчбек.

Пізній прототип “Ланоса” від 1995 року: надто м’язистий як для народної моделі та все ще з “позивним” №1 замість власного імені

Кажуть, що у середині 2000-х років, коли корпорація “УкрАвто” запускала виробництво хетчбеків Lanos у Запоріжжі, була спроба домовитися з GM DAT про викуп устаткування для виробництва тридверного кузова, оскільки маркетологи доповідали про певний попит на такий кузов в Україні. Але з’ясувалося, що штампів “тридверки” вже не існує в природі.

А взагалі Lanos виявився справжнім довгожителем, причому – завдяки Україні. Запорізький автомобілебудівний завод випускав цю модель аж до грудня 2017 року. Тобто Lanos під п’ятьома брендами і чотирма іменами протримався у виробництві на семи заводах 20 років. Як на нас, певна доля цього успіху припадає і на той прем’єрний концепт у вигляді кабріолета Daewoo №1.

Daewoo №1 зразку 1996 року: майже Lanos, але ще з короткою кормою

Рекомендація Авто24

Не поспішайте зрізати зі свого “Ланоса” дах, навіть якщо маєте під рукою майже раритетний кузов типу тридверний хетчбек. Щоб перетворити закриту машину з несучим кузовом на відкриту, мало однієї “болгарки” – потрібен ще зварювальний апарат, запас металевих профілей та трохи знань із сопромату. Інакше машина зламається на першому ж лежачому поліцейському, можливо навіть раніше, ніж доїде до поліцейського стоячого, який відправить небачене диво на штрафмайданчик. Хоча щирих фанатів кабріо не налякати нічим – у тому числі й кількома колами пекла на шляху до офіційної реєстрації саморобки.

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