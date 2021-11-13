Именно так – народный Lanos когда-то был и кабриолетом. И ничего удивительного в этом не было, если бы Cabrio не был исходной версией этой модели. Расскажем, как это произошло и почему мир так и не получил "Ланос" с небом вместо крыши.

В середине 1990-х компания Daewoo Motor получила независимость от General Motors и корейские боссы задумались над самостоятельным модельным рядом. Планировалась настоящая экспансия на мировые рынки, поэтому начали работать сразу над тремя моделями: нижний C-класс, верхний С-класс и D-класс, он же бизнес-класс. При этом все модели сразу планировались как всемирные. Как покажет время, такой смелый подход оправдал себя: все три автомобиля получились вполне пристойные и неплохо продавались в Европе, Азии и Северной Америке.

В 1997 году Daewoo выпустила на мировые рынки сразу три новых модели, причем собственной разработки: Lanos, Nubira, Leganza

Итак, основная ставка делалась на самого компактного “бойца” из этой троицы – то, что потом назовут Lanos'ом. Автомобиль должен был стать первым самостоятельным детищем Daewoo Motor (раньше выпускали лицензионные копии GM), поэтому его продвижению уделили особое внимание, причем от самой первой заявки.

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Презентуя скорое появление модели в виде концепта, корейские маркетологи выбрали один из самых эффектных типов кузова – кабриолет. Да-да, несколько первых концептов нашего “Ланоса” от 1994 – 96 годов были кабриолетами. Правда, "Ланосом" он тогда еще не был, и его назвали Daewoo №1. Возможно, это было немного нескромно, но по крайней мере, правдиво: на рынках за пределами Кореи это была первая оригинальная модель марки.

Первый концепт главной “ударной единицы” Daewoo в наступлении на мировые авторынки еще имел много отличий от серийного Lanos

Конечно, где-то на дизайнерских планшетах в студиях ItalDesing (именно так, рисовали кузов у маэстро Джорджетто Джуджаро) параллельно существовали другие типы кузовов. Но по автосалонам и выставкам возили пока лишь открытую машину. Собственно, такой подход был уместен для тех лет, ведь тогда многие автопроизводители имели в продуктовой линейке открытые версии своих машин гольф-класса.

Выставочные прототипы Lanos менялись каждый год, но все они были кабриолетами. На фото: образец 1994-го, 1995-го (Франкфурт) и 1996-го.

Lanos'у с самого начала дали модную в 1990-х внешность в стиле биодизайна – с мягкими линиями, округлыми поверхностями. До презентации окончательного серийного вида концепты пережили два рестайлинга, но актуальный биостиль сохранили. К сожалению, кабрио-концепт "Ланоса" так и не стал товарной машиной, хотя бы и малосерийной: модель существовала в трех кузовах – седан, 5-ти и 3-дверный хэтчбек.

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Причем "трехдверка“, особенно в” чистой" версии, не Lanos Sport, стала в Украине буквально редкой – хотя в Европе и США, наоборот, это была одна из наиболее распространенных модификаций. Она выпускалась только в Корее в течение 1997 – 2001 годов, после чего штампы этого кузова были уничтожены. Так и получилось, что самой редкой версией Lanos оказался не кабриолет, как это бывает обычно, а трехдверный хэтчбек.

Поздний прототип “Ланоса” от 1995 г: слишком мускулистый как для народной модели и все еще с “позывным” №1 вместо собственного имени

Ходят слухи, что в середине 2000-х годов, когда корпорация “УкрАвто” запускала производство хэтчбеков Lanos в Запорожье, была попытка договориться с GM DAT о выкупе оборудования для производства трехдверного кузова, поскольку маркетологи докладывали об определенном спросе на такой кузов в Украине. Но выяснилось, что штампов “трехдверки” уже не существует в природе.

А вообще Lanos оказался настоящим долгожителем, причем – благодаря Украине. Запорожский автомобилестроительный завод выпускал эту модель вплоть до декабря 2017 года. То есть Lanos под пятью брендами и четырьмя именами продержался в производстве на семи заводах 20 лет. Как на нас, определенная доля этого успеха приходится и на тот премьерный концепт в виде кабриолета Daewoo №1.

Daewoo № 1 образца 1996 года: почти Lanos, но еще с короткой кормой

Рекомендация Авто24

Не спешите срезать со своего “Ланоса” крышу, даже если имеете под рукой почти раритетный кузов типа трехдверный хэтчбек. Чтобы превратить закрытую машину с несущим кузовом в открытую, мало одной “болгарки” – нужен еще сварочный аппарат, запас металлических профилей и немного знаний из сопромата. Иначе машина сломается на первом же лежачем полицейском, возможно даже раньше, чем доедет до стоячего полицейского, который отправит невиданное чудо на штрафплощадку. Хотя искренних фанатов кабрио не напугать ничем – в том числе и несколькими кругами ада на пути официальной регистрации самоделки или переоборудования.

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