В свое время он служил фермеру трактором, хотя начинал свою жизнь как Ford Model A.

Кустарно переделанные трактора, вроде героя этого видео, в США были распространенным явлением в годы Второй мировой войны и после нее. Заводские тракторы были дефицитными и дорогими, но предприимчивый Форд предложил доступные наборы для конверсии легковых автомобилей, которые стоили около 20 долларов. Такие самодельные мини-трактора в народе называли Doodlebug, буквально “каракули”.

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Переделка заключалась в том, чтобы удалить большинство панелей кузова и внутренних элементов из старого автомобиля. У большинства из них также была укороченная колесная база. Эти причудливые транспортные средства имеют своих поклонников в США, где энтузиасты находят и вытаскивают ржавые “каракули” из леса, чтобы вернуть их на дорогу.

К этому автомобилю в последний раз подходили в 2013 году, а почти всю свою жизнь он провел под открытым небом, практически без обслуживания. Оригинальная желтая краска почти исчезла с остатков его кузова. Ржавчина появилась даже внутри механизма трансмиссии. И после несложных манипуляций и замены аккумулятора и свечей самодельный трактор, на удивление, снова заработал.