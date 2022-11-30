Toyota Tacoma имеет репутацию одной из самых надежных машин в мире. Это одна из причин, почему она так популярна.

Одометр старой Toyota показывает максимум 999999 миль. Теперь, чтобы отслеживать следующие ТО, владелец должен использовать бортовой компьютер для подсчета пробега.

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На самом деле этот автомобиль проехал уже 1,1 миллиона миль (1.8 млн км). Toyota Tacoma 2008 года выпуска в Аризоне, добилась такого успеха благодаря неустанному плановому техническому обслуживанию и очень интенсивной эксплуатации.

Последние 700 000 миль Tacoma обслуживал один дилер в Темпе. Как сказал владелец магазина Саша Болесников, они производили лишь регулярную замену масла каждые 5000 миль. Tacoma постоянно заправляется синтетическим маслом Mobil 5W30, хотя в инструкции по эксплуатации синтетическое масло не содержится.

Замена генератора переменного тока, новая цепь ГРМ и направляющие цепи ГРМ — это то, что Toyota еще предстоит пережить в ближайшем будущем. В автосервисе говорят, что используются только оригинальные запчасти, что, безусловно, помогает. Сцепление было заменено сотни тысяч миль назад в другом гараже, но опять же оно держится довольно хорошо.

2,7-литровая четырехцилиндровая модель с пятиступенчатой механической коробкой передач, это самый простой экземпляр, продававшийся в 2008 году. А просто лучший, когда речь заходит о долговечности и надежности. Имея всего 159 лошадиных сил, он никогда не был самым быстрым или увлекательным пикапом на дороге. Впрочем, возможность проехать 1,1 миллиона миль без каких-либо реальных проблем является даже более увлекательной, чем скорость.

Одной из самых распространенных проблем с Tacomas является ржавчина, но поскольку это машина из Аризоны, ее, вероятно, не так много.