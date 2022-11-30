Toyota Tacoma має репутацію однієї на найнадійніших машин у світі. Це одна з причин, чому вона така популярна.

Одометр старої Toyota показує максимум 999 999 миль. Тепер щоб відслідковувати наступні ТО, власник повинен використовувати бортовий комп’ютер для підрахунку пробігу.

Читайте також: Хто сильніший: Чак Норріс чи Toyota Tacoma? Відповідь у відео

Насправді цей автомобіль проїхав вже 1,1 мільйон миль (1.8 млн км). Toyota Tacoma 2008 року випуску в Арізоні, досягла такого успіху завдяки невпинному плановому технічному обслуговуванню та дуже інтенсивній експлуатації.

Останні 700 000 миль Tacoma обслуговував один дилер у Темпі. Як сказав власник магазину Саша Болесніков, вони робили лише регулярну заміну масла кожні 5000 миль. Tacoma постійно заправляється синтетичним маслом Mobil 5W30, хоча в інструкції з експлуатації синтетичне масло не міститься.

Заміна генератора змінного струму, новий ланцюг ГРМ і напрямні ланцюга ГРМ — це те, що Toyota ще має пережити у найближчому майбутньому. В автосервісі кажуть, що використовуються тільки оригінальні запчастини, що, безперечно, допомагає. Зчеплення було замінено сотні тисяч миль тому в іншому гаражі, але знову ж таки, воно тримається досить добре.

2,7-літрова чотирициліндрова модель із п’ятиступінчастою механічною коробкою передач, це найпростіший екземпляр, який продавався у 2008 році. А простий найкращий, коли мова заходить про довговічність і надійність. Маючи лише 159 кінських сил, він ніколи не був найшвидшим або найзахоплюючим пікапом на дорозі. Втім можливість проїхати 1,1 мільйона миль без будь-яких реальних проблем є навіть більш захоплюючою, ніж швидкість.

Однією з найпоширеніших проблем з Tacomas є іржа, але оскільки це машина з Арізони, її, ймовірно, не так багато.