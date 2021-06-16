Щедрый продавец отдает вместе с машиной кучу запчастей, включая дополнительный мотор Ford GT Le Mans spec.

Ford Hoonitruck – не просто инструмент знаменитого спортсмена, сама эта машина – история. Кен Блок, возможно, не был первым дрифтером на пикапе, но его Джимхане на "Хунитреке" до сих пор нет равных. Теперь этот автомобиль может быть вашим.

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В начале 2021 года Кен Блок объявил об окончании десятилетних отношений с Ford. С тех пор он распродает свой большой автопарк, а теперь очередь дошла и до, возможно, самого ценного из его боевых автомобилей: Hoonitruck выставлен на продажу.

Hoonitruck представляет собой глубоко модифицированный Ford F-150 1977 года выпуска, от оригинала в нем остались разве что шильды. Он появился в гараже Блока в 2018 году.

Фото: Ford Hoonitruck Кена Блока / LBI Limited​​​​​/Motor1

Красочный кузов пикапа из алюминиевых панелей скрывает изготовленную с нуля трубчатую раму, на которой сидит 3,5-литровый EcoBoost V6, извлеченный из суперкара Ford GT серии Le Mans и прокачанный до 914 лошадиных сил мощности. Шестискоростная коробка передач Sadev транслирует обороты на все четыре колеса, что не мешало Кену Блоку демонстрировать эффектный дрифт в Gymkhana 10.

Hoonitruck находится в салоне экзотического дилера в городе Понтиак, штат Мичиган. Оценивается пикап с автографом Кена Блока в 1 100 000 долларов.