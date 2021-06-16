Щедрий продавець віддає разом з машиною купу запчастин, включаючи додатковий мотор Ford GT Le Mans spec.

Ford Hoonitruck – не просто інструмент знаменитого спортсмена, сама ця машина – історія. Кен Блок, можливо, не був першим дріфтером на пікапі, але його Джимхана на “Хунітраку” досі не має рівних. Тепер цей автомобіль може бути вашим.

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На початку 2021 року Кен Блок оголосив про закінчення десятирічних відносин з Ford. З того часу він розпродує свій чималий автопарк, а тепер черга дійшла і до, можливо, найціннішого з його бойових автомобілів: Hoonitruck виставлено на продаж.

Hoonitruck являє собою глибоко модифікований Ford F-150 1977 року випуску, від оригіналу в ньому залишились хіба що шильди. Він з’явився у гаражі Блока у 2018 році.

Фото: Ford Hoonitruck Кена Блока / LBI Limited​​​​​/Motor1

Барвистий кузов пікапа з алюмінієвих панелей приховує виготовлену з нуля трубчату раму, на якій сидить 3,5-літровий EcoBoost V6, витягнутий з суперкара Ford GT серії Le Mans і прокачаний до 914 кінських сил потужності. Шестишвидкісна коробка передач Sadev транслює оберти на всі чотири колеса, що не заважало Кену Блоку демонструвати ефектний дріфт у Gymkhana 10.

Hoonitruck знаходиться в салоні екзотичного дилера в місті Понтіак, штат Мічиган. Оцінюється пікап з автографом Кена Блока у 1 100 000 доларів.