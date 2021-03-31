Подряпини і зколи на цих машинах лише додають їм вартості. Усі автомобілі відзначились участю в спортивних заходах зі славнозвісним гонщиком за кермом, тож стануть окрасою тематичною колекції.

Наразі не ясно, наскільки тісним буде зв’язок Кена Блока з маркою Skoda, хетчбек якої гонщик обрав для уасті в американському чемпіонаті з ралі. Оскільки чеська марка офіційно не представлена у США, шанси на перехід Блока під її прапори не високий. Та десятирічний контракт з Ford гонщик продовжувати не збирається, а тому поступово розпродує свій автопарк.

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Кен Блок зараз виставив на продаж три модифікованих спорткара Ford, які брали участь в зйомках екстремального шоу “Джимхана”. Всі автомобілі можна побачити наживо в виставковому залі компанії в американському штаті Мічиган. Вартість машин поки не розкривається.

Мова йде про модифікований Ford Fiesta ST 2011 випуску. 600-сильний хетчбек з розвиненим аеродинамічним обвісом, пофарбований в знамениту ліврею, брав участь в зйомках третьої частини Gymkhana.

Ще один Ford Fiesta ST, під назвою RX43, збудований “хуніганами” на основі моделі 2013 року. Він став героєм трьох епізодів “Джимхани”, в ході яких Кен Блок демонстрував свої навички на висоті 1300 метрів над рівнем моря в американському штаті Юта, а також промчав вулицями Дубая. Крім того, саме на цьому хетчбек автогонщик брав участь в світовому чемпіонаті з ралі-кросу і змагався на прямій з Льюїсом Хемілтоном.

Та справді унікальним екземпляром з колекції Кена Блока є чорний Ford RS200 1986 року випуску. Унікальний спорткар з 700-сильним мотором був створений для ралі групи B.