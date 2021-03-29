Реалістичний рендер був створений незалежними дизайнерами з Чехії. На жаль, жодного стосунку до виробничих планів Skoda він не має.

Octavia RS з силовою установкою Golf GTI є найбільш нидамічним автомобілем Skoda на сьогодні. А що, якби чеський бренд запозичив у материнського концерну мотор V10 – відповідь на це питання спробували знайти чеські дизайнери.

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Ростислав Прокоп зі своїм братом наважились перетворити чеський бестселер Octavia третього покоління на середньомоторний суперкар. Для цієї роботи були використані частини кузовів Octavia та Honda / Acura NSX.

Skoda із двигуном в центрі шасі мали місце в історії – слід згадати класичні моделі Rapid, серії 120 або 130, у яких двигун знаходився “не в тому місці”. Також у Skoda найближчим часом з’явиться безліч моделей електромобілів, як і більшість із них технічно матимуть таку ж будову, хоча їх ніхто не називатиме спортивними автомобілями.