Реалистичный рендер был создан независимыми дизайнерами из Чехии. К сожалению, никакого отношения к производственным планам Skoda он не имеет.

Octavia RS с силовой установкой Golf GTI является самым динамичным автомобилем Skoda на сегодня. А что, если бы чешский бренд позаимствовал у материнского концерна мотор V10 – ответ на этот вопрос попытались найти чешские дизайнеры.

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Ростислав Прокоп со своим братом решились превратить чешский бестселлер Octavia третьего поколения в среднемоторный суперкар. Для этой работы были использованы части кузовов Octavia и Honda / Acura NSX.

Skoda с двигателем в центре шасси имели место в истории. Во-первых, следует упомянуть классические модели Rapid, серии 120 или 130, у которых двигатель находился “не в том месте”. Также у Skoda в ближайшее время появится множество моделей электромобилей, как и большинство из них технически будут иметь такое же строение, хотя их никто не будет называть спортивными автомобилями.