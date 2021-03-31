Царапины и сколы на этих машинах только добавляют им стоимости. Все автомобили отметились участием в спортивных мероприятиях со знаменитым гонщиком за рулем, поэтому станут украшением тематической коллекции.

Пока не ясно, насколько тесной будет связь Кена Блока с маркой Skoda, хэтчбек которой гонщик выбрал для Уаста в американском чемпионате по ралли. Поскольку чешская марка официально не представлена ​​в США, шансы на переход Блока под ее знамена не высок. Десятилетний контракт с Ford гонщик продолжать не собирается, а потому постепенно распродает свой автопарк.

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Кен Блок сейчас выставил на продажу три модифицированных спорткара Ford, участвовавших в съемках экстремального шоу "Джимхана". Все автомобили можно увидеть вживую в выставочном зале компании в американском штате Мичиган. Стоимость машин пока не раскрывается.

Речь идет о модифицированном Ford Fiesta ST 2011 года выпуска. 600-сильный хэтчбек с развитым аэродинамическим обвесом, окрашенный в знаменитую ливрею, участвовал в съемках третьей части Gymkhana.

Еще один Ford Fiesta ST под названием RX43, построенный "хуниганами" на основе модели 2013 года. Он стал героем трех эпизодов "Джимханы", в ходе которых Кен Блок демонстрировал свои навыки на высоте 1300 метров над уровнем моря в американском штате Юта, а также промчался по улицам Дубая. Кроме того, именно на этом хэтчбек автогонщик принимал участие в мировом чемпионате по ралли-кроссу и соревновался на прямой с Льюисом Хэмилтоном.

Но настоящим уникальным экземпляром из коллекции Кена Блока является черный Ford RS200 1986 года выпуска. Уникальный спорткар с 700-сильным мотором был создан для ралли группы B.