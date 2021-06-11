Це один із 10 автомобілів, призначених спеціально для японського ринку і створених на честь 50-річчя присутності бренду в цій країні. Дивним чином один із замовників побажав мати машину з кермом не з того боку.

Дилер Ferrari з Токіо Rosso Scuderia виставив на продаж ексклюзивний суперкар з лімітованої серії J50, на основі Ferrari 488. Крім виняткового вигляду і статусу рідкісного, цей екземпляр Ferrari J50 вирізняється “неправильним” розташуванням керма.

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Ferrari J50 має відмінний від 488 кузов. Спорткар має знімний дах, який ховається за спинкою сидінь. Салон суперкара щедро оздоблений шкірою, алькантарою та лакованим карбоном.

У моторному відсіку Ferrari J50 встановлений 3,9-літровий восьмициліндровий мотор потужністю 690 к.с. До 100 км/год суперкар прискорюється за 2,8 секунди і розвиває максимальну швидкість у 335 км/год.

Ціна “неправильного” Ferrari J50 з Токіо – 398 мільйонів ієн, що становить близько 3,6 мільйона доларів або 98,1 мільйона гривень.

Фото: Ferrari J50 / Rosso Scuderia