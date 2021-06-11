У 1991 році відбувся дебют німецького гонщика у Формула 1 за кермом зеленого боліда Jordan 191, який зараз продається у Великобританії.

Саме цим Jordan 191 з мотором Ford Cosworth HB керував Шумахер на Гран-прі Бельгії в 1991 році, це був перший болід майбутнього чемпіона Формула 1. Це один із семи побудованих для перегонів і лише один із двох “Джорданів”, якими керував Шумахер. На цьому боліді також їздили Андреа Де Сезаріс та Алекс Занарді.

Також цікаво: 35 найдорожчих автомобілів у світі в 2021 році

Speedmastercars зазначає, що Jordan вперше керував Де Цезаріс на Гран-прі Угорщини в 1991 році, де він фінішував на 7 місці. На наступній кваліфікації за кермом боліда дебютував Шумахер. Він вразив усіх, спромігшись завершити кваліфікацію сьомим у своєму першому виступі на машині Формули-1, що для не найсильнішого боліда Jordan-Ford було дуже високим результатом. Одразу, після старту з 7-ї позиції, він пробився на 5-е місце, проте зійшов вже на першому колі, через проблеми зі зчепленням. Після такого майстерного дебюту, вже наступного тижня Шумахера запросили до команди Benetton F1, з якою він і підписав контракт.

Після сезону 1991 року автомобіль, про який йде мова, був проданий бельгійському колекціонеру, який перепродав його у 2005 році. За ці роки машина неодноразово виступала на фестивалі швидкості в Гудвуді й підтримувалась у робочому стані.

Фото: болід Міхаеля Шумахера з Гран-Прі Бельгії 1991 року / Carscoops/Speedmastercars