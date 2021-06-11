В 1991 году состоялся дебют немецкого гонщика в Формула 1 за рулем зеленого болида Jordan 191, который сейчас продается в Великобритании.

Именно этим Jordan 191 с мотором Ford Cosworth HB управлял Шумахер на Гран-при Бельгии в 1991 году, это был первый болид будущего чемпиона Формула 1. Это один из семи построенных для гонок и лишь один из двух “Джорданов”, которыми руководил Шумахер. На этом болиде также ездили Андреа Де Сезарис и Алекс Занарди.

Также интересно: 35 самых дорогих автомобилей в мире в 2021 году

Speedmastercars отмечает, что Jordan впервые управлял Де Цезарис на Гран-При Венгрии в 1991 году, где он финишировал на 7 месте. На следующей квалификации за рулем болида дебютировал Шумахер. Он поразил всех, сумев завершить квалификацию седьмым в своем первом выступлении на машине Формулы-1, что для не самого сильного болида Jordan-Ford было очень высоким результатом. Сразу, после старта с 7-й позиции, он пробился на 5-е место, однако сошел уже на первом круге из-за проблем со сцеплением. После такого мастерского дебюта, уже на следующей неделе Шумахера пригласили в команду Benetton F1, с которой он и подписал контракт.

После сезона 1991 года автомобиль, о котором идет речь, был продан бельгийскому коллекционеру, который перепродал его в 2005 году. За эти годы машина неоднократно выступала на фестивале скорости в Гудвуде и поддерживалась в рабочем состоянии.

Фото: болид Михаэля Шумахера с Гран-При Бельгии 1991 года / Carscoops/Speedmastercars