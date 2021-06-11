Это один из 10 автомобилей, предназначенных специально для японского рынка и созданных в честь 50-летия присутствия бренда в этой стране. Странным образом один из заказчиков пожелал иметь машину с рулем не с той стороны.

Дилер Ferrari из Токио Rosso Scuderia выставил на продажу эксклюзивный суперкар из лимитированной серии J50, на основе Ferrari 488. Помимо исключительного внешнего вида и статуса редкого, этот экземпляр Ferrari J50 отличается “неправильным” расположением руля.

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Ferrari J50 имеет отличный от 488 кузов. Спорткар имеет съемную крышу, которая прячется за спинкой сидений. Салон суперкара щедро отделан кожей, алькантарой и лакированным карбоном.

В моторном отсеке Ferrari J50 установлен 3,9-литровый восьмицилиндровый мотор мощностью 690 л.с. до 100 км/ч суперкар ускоряется за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость в 335 км/ч.

Цена “неправильного” Ferrari J50 из Токио – 398 миллионов иен, что составляет около 3,6 миллиона долларов или 98,1 миллиона гривен.

Фото: Ferrari J50 / Rosso Scuderia