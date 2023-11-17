Установлен новый мировой рекорд проезда автомобиля в щель, что вдвое меньше его габаритной ширины: Ford Ranger Raptor юркнул в 88-сантиметровое отверстие и даже не царапнул кузов.

Пилот Пол Свифт за рулем автомобиля Ford Ranger Raptor из-за искусственного трамплина поставил машину на два колеса и, вопреки законам физики, в невероятном наклоне провел почти двухметровую по ширине машину (1917 мм) в отверстие всего 88 сантиметров между установленными высокими фишками.

Таким образом, известный британский каскадер Пол Свифт пополнил свою коллекцию еще одним рекордом Гиннеса. Это самые маленькие "ворота", которые когда-либо преодолевал пикап на двух колесах.

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Свою победу Свифт совершил в рамках Дня Книги рекордов Гиннеса. Рекорд был определен путем измерения ширины промежутка между двумя препятствиями, которые ему пришлось преодолеть, относительно высоты грузовика, которым он управлял. По этому показателю он превзошел предыдущий рекорд всего на один сантиметр.

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И хотя в коротеньком видеосюжете это выглядит очень просто, на самом деле каскадер столкнулся с большим трудом. Свой рекорд он совершил после долгих тренировок, а в день фиксации достижение удачно проехал между фишками после нескольких неудачных попыток.

Вот так бочком-бочком, почти двухметровым по ширине Ford Ranger Raptor и протиснулся в 88-сантиметровую щель. Скриншот с видео.

Как отмечает сам пилот, серьезным препятствием для водителя стал ветер. Кроме того, сам выбор транспортного средства добавил трудности. Но к этому привык.

Из-за размера и веса автомобиля Свифту и его команде пришлось укрепить рампу, поднимавшую левую часть транспортного средства в воздух. Кроме того, высота подвески усложняла стойкость пикапа на двух колесах. Однако крепкая конструкция разработанной для бездорожья машины доказала, что пилот может поставить ее на колеса.

В своем зачете у каскадера есть ряд других рекордов. Недавно Rimac установил рекорд Гиннесса со скорости задним ходом. Среди других достижений – самая плотная параллельная стоянка в электромобиле, самое короткое время для выполнения пяти автомобильных трюков и т.д.