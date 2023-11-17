Встановлено новий світовий рекорд проїзду автомобіля у щілину, що удвічі менше його габаритної ширини: Ford Ranger Raptor прошмигнув у 88-сантиметровий отвір і навіть не драпнув кузов.

Пілот Пол Свіфт за кермом автомобіля Ford Ranger Raptor через штучний трамплін поставив машину на два колеса і, попри закони фізики, в неймовірному нахилі провів майже двометрову за шириною машину (1917 мм) в отвір 88 сантиметрів між встановленими високими фішками.

Таким чином відомий британський каскадер Пол Свіфт поповнив свою колекцію ще одним рекордом Гіннеса. Це найменші “ворота”, які коли-небудь долав пікап на двох колесах.

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Свою перемогу Свіфт здійснив у рамках Дня Книги рекордів Гіннеса. Рекорд був визначений шляхом вимірювання ширини проміжку між двома перешкодами, які йому довелося подолати, відносно висоти вантажівки, якою він керував. За цим показником він перевершив попередній рекорд лише на один сантиметр.

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І хоча у коротенькому відеосюжеті це виглядає дуже просто, насправді каскадер зіткнувся зі значними труднощами. Свій рекорд він здійснив після довгих тренувань, а в день фіксації досягнення вдало проїхав між фішками після кількох невдалих спроб.

Ось так бочком-бочком, майже двометровий за шириною Ford Ranger Raptor і протиснувся у 88-сантиметрову щілину. Скриншот з відео.

Як зазначає сам пілот, серйозною перешкодою для водія став вітер. Крім того, сам вибір транспортного засобу додав труднощів. Але до цього призвичаївся.

Через розмір і вагу автомобіля Свіфту та його команді довелося зміцнити рампу, яка піднімала ліву частину транспортного засобу в повітря. Крім того, висота підвіски ускладнювала стійкість пікапа на двох колесах. Однак міцна конструкція розробленої до бездоріжжя машини довели, що пілот може поставити її на колеса.

У своєму заліку каскадер має ряд інших рекордів. Нещодавно Rimac встановив рекорд Гіннесса зі швидкості заднім ходом. З-поміж інших досягнень – найщільніша паралельна стоянка в електромобілі, найкоротший час для виконання п’яти автомобільних трюків тощо.