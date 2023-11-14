Поставивши за рік на треку Нюрбургрингу понад 20 нових рекордів, розробники Rimac Nevera вирішили завершити рік трохи весело і команда взялася бити рекорди, повертаючись назад…

Електричний гіперкар Rimac Nevera з потужністю 1194 кінські сили встановив уже стільки світових рекордів, що розробники через брак фантазії уже хотіли ставити крапку в дослідах. Щоправда, жартівлива думка прибиральниці про визначення максимальної швидкості заднім ходом перевернула все догори дриґом.

До такого тесту розробники та пілоти найпотужнішого електромобіля у світі з дивовижними характеристиками та вартістю понад 2,1 мільйона доларів додуматися не могли, хоча створили гіперкар, встановлювали світові рекорди. Рухом вперед швидкість вимірювали – там все просто. Вона в максимальній потужності сягнула 412 км/год.

Читайте також Електромобілі у 2023 році поставлять рекорд продажу

Тестами доведено, що Nevera з силовим потенціалом 1194 кінські сили розганяється швидше, ніж пілоти на болідах Формули-1. Отож думка про вимір максимальної швидкості заднім ходом заволоділа усіма. Задумалися не тільки розробники, але й пілоти.

Головний програмний інженер Nevera Матія Реніч розповів, що новий трюк насправді спочатку сприйнявся як жарт про можливості гіперкара. Дехто навіть кепкував з пропозиції, але зачепило всіх.

Жорстка конструкція шини Continental WinterContact TS 870 P створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом або великих чи рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

До заїзду команда готувала гіперкар дуже ретельно, але ще більше готувався до максимального розгону автомобіля пілот Горан Дрндак. Фото: Rimac

Симуляції показали, що Nevera, ймовірно, розганятиметься до 241 кілометра на годину під час руху заднім ходом, але не було жодного способу бути впевненим, наскільки стабільним він залишатиметься, їдучи дорогою навпаки.

"Аеродинаміка, охолодження та стійкість не були розроблені для швидкісної їзди назад. Але потім ми почали говорити про те, як весело було б спробувати. Наше моделювання показало, що ми можемо розвивати значно більше 240 кілометрів на годину, але ми не мали уявлення про те, наскільки це буде стабільно – ми заходили на незвідану територію", — додав Матія Реніч.

Нині з упевненістю можна сказати, що на додаток до усіляких нагород і рекордів Rimac в черговий раз став героєм Книги рекордів Гіннеса: Nevera отримала титул рекордсмена "За найшвидшу швидкість заднім ходом".

В тестових заїздах перед членами комісії гіперкар промчав зі швидкістю 171,34 милі, що відповідає 275,74 км/год. Щоправда, далося це нелегко. Не стільки автомобілю та двигуну, скільки пілоту.

Читайте також Встановлено рекорд швидкості для мотоцикла на паровій тязі

За словами тест-пілота компанії, який встановив рекорд, виконання цього трюку, безумовно, потребувало деякого звикання.

"Ви дивитеся прямо назад, спостерігаючи, як пейзаж відлітає від вас все швидше і швидше. Відчуваючи, як ваша шия тягнеться вперед майже з тим самим відчуттям, яке ви зазвичай відчуваєте під час різкого гальмування. Ти так тонко рухаєш кермом, обережно, щоб не порушити баланс, спостерігаєш за своїм курсом і гальмуванням, споглядаючи на дзеркало заднього огляду та весь час стежачи за швидкістю. Це все абсолютно неприродно для пілота і для автомобіля" – сказав Горан Дрндак після встановлення рекорду.

Тиждень тому, 7 листопада, Nevera "витримала" стрес-тест і тепер має всі шанси увійти в історію автомобілізму. Для цього є всі підстави та ще одна суттєва деталь. У 1967 році Lamborghini Miura став найшвидшим серійним автомобілем у світі, використовуючи всю потужність свого двигуна V12, щоб стати першим, хто проштовхнувся подолати бар’єр 274 кілометри на годину. Через 56 років Rimac Nevera досяг такої ж швидкості, рухаючись назад.