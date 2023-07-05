Байк Force of Nature, подолав дистанцію ⅛ милі за 3,878 секунди, показавши на фініші швидкість 264 кілометри на годину.

Подружжя Грем та Діана Сайкс встановили новий світовий рекорд за часом проходження для мотоциклів на паровій тязі. Побудований ними байк Force of Nature зміг подолати дистанцію за 3,878 секунди, показавши на фініші рекордні 264 кілометри на годину. Але це не межа, адже за словами Грема, вже за межами залікового відрізка він розвинув 290 кілометрів на годину, що дає непоганий заділ на майбутнє.Теоретично він може їхати швидше, але цього знадобляться деякі доопрацювання.

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Мотоцикл Сайкс побудований за участю фірми CPE Pressure Vessels Limited. Він оснащений 130-літровим резервуаром для води, через який пропущені нагрівальні трубки з гідрогенізованою олією, що циркулює по них. Ракетна тяга створюється внаслідок підвищення тиску в резервуарі до 30 бар та наступного випуску пари через сопла Лаваля. Теоретично Force of Nature здатний розігнатися до 320 кілометрів на годину.

Але він поки що не може конкурувати з мотоциклом на пероксиді водню. Драгстер француза Еріка Тебуля розвиває майже три тонни тяги і став першим двоколісником, який подолав чверть милі менш ніж за п'ять секунд. Тебулю на це знадобилося 4,976 секунди, причому на фініші було зафіксовано швидкість 467,53 кілометра на годину.