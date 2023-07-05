Байк Force of Nature, преодолел дистанцию ⅛ мили за 3,878 секунды, показав на финише скорость 264 километра в час.

Супруги Грэм и Диана Сайкс установили новый мировой рекорд по времени прохождения для мотоциклов на паровой тяге. Построенный ими байк Force of Nature смог преодолеть дистанцию за 3,878 секунды, показав на финише рекордные 264 километра в час. Но это не предел, ведь по словам Грэмма, уже за пределами зачетного отрезка он развил 290 километров в час, что дает неплохой задел на будущее. Теоретически он может ехать быстрее, но этому понадобятся некоторые доработки.

Читайте также: Названы самые популярные мотоциклы украинского рынка

Мотоцикл Сайкс построен при участии фирмы CPE Pressure Vessels Limited. Он оснащен 130-литровым резервуаром для воды, через который пропущены нагревательные трубки с циркулирующим по ним гидрогенизированным маслом. Ракетная тяга создается вследствие повышения давления в резервуаре до 30 бар и последующего выпуска пара через сопла Лаваля. Теоретически Force of Nature способен разогнаться до 320 км/ч.

Но он пока не может конкурировать с мотоциклом на пероксиде водорода. Драгстер француза Эрика Тебуля развивает почти три тонны тяги и стал первым двухколесником, преодолевшим четверть мили менее чем за пять секунд. Тебулю на это понадобилось 4,976 секунды, причем на финише была зафиксирована скорость 467,53 километра в час.