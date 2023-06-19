Какие мотоциклы чаще покупали и продавали на вторичном рынке Украины: статистика.
На основе открытых данных ГСЦ МВД подсчитано количество сделок по купле-продаже и первым регистрациям за первые 5 месяцев 2023 года, и определены самые популярные мотоциклы.
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Лидируют здесь японские производители, а возглавляет рейтинг Honda. Вот 15 производителей, чьих байков с пробегом было куплено больше всего в начале года:
От марок следует перейти к отдельным моделям, которые чаще всего покупают в Украине. Кроме количества купленных каждого из 15 представленных в этом рейтинге мотоциклов (суммарно по количеству сделок купли-продажи внутри страны и первой регистрации) также приведены средние рыночные цены на каждую модель. Однако следует понимать, что последний параметр в зависимости от года выпуска, серии, объема двигателя и других характеристик может существенно отличаться.
- Honda CB Куплено – 349 шт. Средняя цена – $2900
- Lifan LF Куплено – 302 шт. Средняя цена – $1000
- Honda CBR Куплено – 226 шт. Средняя цена – $5200
- Loncin LX Куплено – 187 шт. Средняя цена – $1500
- Suzuki GSX Куплено – 181 шт. Средняя цена – $2900
- JAWA 350 Куплено – 168 шт. Средняя цена – $1000
- Yamaha FZ Куплено – 167 шт. Средняя цена – $4500
- Yamaha Drag Star Куплено – 167 шт. Средняя цена – $3500
- Musstang MT Куплено – 154 шт. Средняя цена – $700
- Honda CBF Куплено – 139 шт. Средняя цена – $6700
- BMW R-Series Куплено – 128 шт. Средняя цена – $11000
- Yamaha MT Куплено – 122 шт. Средняя цена – $7100
- Yamaha YZF Куплено – 118 шт. Средняя цена – $6000
- Bajaj Boxer Куплено – 114 шт. Средняя цена – $900
- Shineray XY250 Куплено – 112 шт. Средняя цена – $1300