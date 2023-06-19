Какие мотоциклы чаще покупали и продавали на вторичном рынке Украины: статистика.

На основе открытых данных ГСЦ МВД подсчитано количество сделок по купле-продаже и первым регистрациям за первые 5 месяцев 2023 года, и определены самые популярные мотоциклы.

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Лидируют здесь японские производители, а возглавляет рейтинг Honda. Вот 15 производителей, чьих байков с пробегом было куплено больше всего в начале года:

От марок следует перейти к отдельным моделям, которые чаще всего покупают в Украине. Кроме количества купленных каждого из 15 представленных в этом рейтинге мотоциклов (суммарно по количеству сделок купли-продажи внутри страны и первой регистрации) также приведены средние рыночные цены на каждую модель. Однако следует понимать, что последний параметр в зависимости от года выпуска, серии, объема двигателя и других характеристик может существенно отличаться.