Марка Jawa, принадлежащая индийской корпорации Mahindra, получила "зеленый свет" для продажи мотоциклов на европейском рынке. Сроки появления басней на рынке Евросоюза не объявлены.

Помимо Jawa, Mahindra Group владеет также мотоциклетными брендами BSA, Yezdi и Peugeot (кроме автомобилей выпускает скутеры), и, кроме того, собирает мотоциклы марки Mahindra. Индийским инженерам удалось подогнать под нормативы Евро-5 Forty Two, Forty Two Bobber и Perak – эти три модели будут поставляться на европейский рынок.

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Отличительной особенностью всей троицы является изысканный классический дизайн и одноцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением. На Jawa и Forty Two устанавливается 293-кубовая одностволка с 27 л. с. и 28 Ньютон-метрами. Двигатель Perak чуть больше, 334 кубических сантиметра, 30 л. с. и 31 Ньютон-метр, кроме того, Perak сильно напоминает Triumph Bobber, это может понравиться европейским покупателям.

Все три мотоцикла будут конкурировать с другими классическими моделями, которые предлагают Triumph и Royal Enfield, а одним из преимуществ станет вменяемая цена. Так, в шоуруме в Нью-Дели можно купить Perak за две тысячи долларов США. Правда, вряд ли эта сумма сохранится в Европе, хотя бы из-за затрат на транспортировку мотоциклов.

Напомним, что когда-то чешская марка Jawa была перекуплена и возвращена к жизни фирмой Classic Legends Pvt. Ltd., субсидиарием Mahindra Group, ей принадлежат 60% акций, владельцами остальных сорока являются предприниматель Анупам Тареджа и Боман Ирани, сын Рустома Ирани, основателя компании Ideal Jawa.