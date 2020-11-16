Индийская Mahindra купила легендарный бренд и уже показала три новых модели. Они имеют вполне реальные шансы попасть и на украинский рынок.

Компания уже получила европейские сертификаты и готовится вывести на рынки Европы три модели: Jawa Classic, Forty Two и Perak. Таким образом, шансы на то, что такие мотоциклы появятся и в Украине, достаточно высоки.

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Цены пока не объявлены, но мы знаем сколько стоят одноклассники современной Jawa, которые также производятся в Индии и официально продаются в Украине. За Bajaj Dominar 400 просят $4 490. KTM 390 DUKE стоит 5 100 евро ($6 045). А BMW G 310 R оценивают в 186 424 грн ($6 649).

Следовательно, не трудно догадаться, что реинкарнированная Jawa Classic будет иметь ценник близкий к самым дорогим собратьям индийского производства.

Сроки появления новых моделей Jawa официально не объявлены. Существует высокая вероятность, что они могут появиться на рынке уже в начале сезона 2021 года, но нынешняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы. К тому же неизвестно, как восстановленная Jawa будет воспринята на других рыках – если на нее будет хороший спрос, то производитель предпочтет наиболее объемные рынки.