Індійська Mahindra купила легендарний бренд та вже показала три нових моделі. Вони мають цілком реальні шанси потрапити і на український ринок.

Компанія вже отримала європейські сертифікати та готується вивести на ринки Європи три моделі: Jawa Classic, Forty Two і Perak. Отже, шанси на те що такі мотоцикли з’являться і в Україні досить високі.

Читайте також: Jawa показала три нові мотоцикли

Ціни поки що не оголошені, але ми знаємо скільки коштують однокласники сучасної Jawa, які також виробляються в Індії та офіційно продаються в Україні. За Bajaj Dominar 400 просять $4 490. KTM 390 DUKE коштує 5 100 євро ($6 045). А BMW G 310 R оцінюють в 186 424 грн ($6 649).

Отже, не важко здогадатись, реінкорнована Jawa Classic матиме цінник близький до найдорожчих побратимів індійського виробництва.

Строки появлення нових моделей Jawa офіційно не оголошені. Існує висока ймовірність, що вони можуть з’явитись на ринку вже на початку сезону 2021 року, але нинішня ситуація з панедмією може внести свої корективи. До того ж невідомо як відновлена Jawa буде сприйнята на інших риках – якщо на неї буде гарний попит, то виробник надасть перевагу найбільш об’ємним ринкам.