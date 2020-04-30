Легендарний бренд Jawa належить індійській компанії Mahindra, якій і вдалося отримати необхідні сертифікати для продажу мотоциклів в Європі.

Таким чином, в Європу повертаються мотоцикли Jawa, а саме моделі Jawa Classic, Forty Two і Perak. За попередніми даними, ці мотоцикли надійдуть в продаж на європейському ринку вже в цьому році, але точні терміни поки не оголошені.

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Варто зазначити, що бренд Jawa відродили в кінці 2018 року, коли були представлені його моделі мотоциклів. В Індії вони стали продаватися навесні минулого року, причому компанія прийняла велику кількість замовлень, а чергу на моделі Classic і Forty Two розтягнулася на рік.

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