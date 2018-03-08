Компанія Jawa досі існує, і навіть виробляє мотоцикли. Що правда, назвати їх сучасними можна з великою натяжкою.

На виставці мототехніки, яка зараз проходить в Празі, компанія показала свою новинку Jawa 350 DOHC Special. Максимальна швидкість новинки – 130 кілометрів на годину. Мотоцикл виконаний в стилі шістидесятих років минулого століття.

Стартова ціна новинки – 5 800 доларів. Більш спритна модифікація, що здатна розганятися до 160 кілометрів за годину, коштує вже майже 8 800 доларів.

Технічно, порівняно з попередниками, обидві версії вінтажного байку здаються оновленими, адже вони мають чотиритактні двигуни, дискові гальма та навіть систему ABS.

Втім, за оригінальний зовнішній вигляд та невисоку ціну цим мотоциклам можна вибачити їх недосконалу техніку та далеко не надзвичайні швидкісні характеристики.

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