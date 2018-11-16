Добре знайома кожному українцю мотоциклетна марка повертається у справу.

Компанія Jawa представила у Мумбаї три нових байка: класичну Jawa, Fourty-Two та кастом байк на основі класичної моделі під назвою Berak.

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Фото: зліва направо: Jawa Berak, Jawa Classic та Jawa Fourty-Two / Мicetimes

Jawa Classic та Jawa Fourty-Two стали доступними для замовлення у Індії одразу після презентації. Старт попередніх замовлень на кастом-байк відкладено на деякий час.

Усі три нові мотоцикли оснащені новими одноциліндровими чотиритактними двигунами DOHC з рідинним охолодженням, об’ємом 293 куб см і 6-швидкісною коробкою передач. Максимальна потужність становить 27 кінських сил, а максимальний момент – 28 Нм. Мотоцикли, доступні для замовлення мають ABS у стандартній комплектації.

Фото: нові моделі Jawa / Jawa, Мicetimes

Jawa Classic буде доступна у 3 кольорах, а для Jawa Fourty-Two пропонується 6 варіантів окрасу. На індійському ринку модель Classic оцінена у еквівалент 2300 доларів, а Fourty-Two можна придбати за 2150 доларів.

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