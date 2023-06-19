Які мотоцикли найчастіше купували та продавали на вторинному ринку України: статистика.

На основі відкритих даних ГСЦ МВС підраховано кількість операцій з купівлі-продажу та перших реєстрацій за перші 5 місяців 2023 року, й визначено найпопулярніші мотоцикли.

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Лідирують тут японські виробники, а очолює рейтинг Honda. Ось 15 виробників, чиїх байків з пробігом було куплено найбільше на початку року:

Від марок варто перейти до окремих моделей, які найчастіше купують в Україні. Окрім кількості куплених кожного з 15 представлених у цьому рейтингу мотоциклів (сумарно за кількістю угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій) також наведено середні ринкові ціни на кожну модель. Однак слід розуміти, що останній параметр залежно від року випуску, серії, об’єму двигуна та інших характеристик може дуже істотно відрізнятися.