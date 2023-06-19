Які мотоцикли найчастіше купували та продавали на вторинному ринку України: статистика.
На основі відкритих даних ГСЦ МВС підраховано кількість операцій з купівлі-продажу та перших реєстрацій за перші 5 місяців 2023 року, й визначено найпопулярніші мотоцикли.
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Лідирують тут японські виробники, а очолює рейтинг Honda. Ось 15 виробників, чиїх байків з пробігом було куплено найбільше на початку року:
Від марок варто перейти до окремих моделей, які найчастіше купують в Україні. Окрім кількості куплених кожного з 15 представлених у цьому рейтингу мотоциклів (сумарно за кількістю угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій) також наведено середні ринкові ціни на кожну модель. Однак слід розуміти, що останній параметр залежно від року випуску, серії, об’єму двигуна та інших характеристик може дуже істотно відрізнятися.
- Honda CB Куплено - 349 шт. Середня ціна - $2900
- Lifan LF Куплено - 302 шт. Середня ціна - $1000
- Honda CBR Куплено - 226 шт. Середня ціна - $5200
- Loncin LX Куплено - 187 шт. Середня ціна - $1500
- Suzuki GSX Куплено - 181 шт. Середня ціна - $2900
- JAWA 350 Куплено - 168 шт. Середня ціна - $1000
- Yamaha FZ Куплено - 167 шт. Середня ціна - $4500
- Yamaha Drag Star Куплено - 167 шт. Середня ціна - $3500
- Musstang MT Куплено - 154 шт. Середня ціна - $700
- Honda CBF Куплено - 139 шт. Середня ціна - $6700
- BMW R-Series Куплено - 128 шт. Середня ціна - $11000
- Yamaha MT Куплено - 122 шт. Середня ціна - $7100
- Yamaha YZF Куплено - 118 шт. Середня ціна - $6000
- Bajaj Boxer Куплено - 114 шт. Середня ціна - $900
- Shineray XY250 Куплено - 112 шт. Середня ціна - $1300