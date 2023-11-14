Поставив за год на треке Нюрбургринга более 20 новых рекордов, разработчики Rimac Nevera решили завершить год немного весело и команда принялась бить рекорды, возвращаясь назад…

Электрический гиперкар Rimac Nevera с мощностью 1194 лошадиные силы установил уже столько мировых рекордов, что разработчики из-за нехватки фантазии уже хотели ставить точку в опытах. Правда, шутливая мысль технички об определении максимальной скорости задним ходом перевернула все вверх дном.

До такого теста разработчики и пилоты мощнейшего электромобиля в мире с удивительными характеристиками и стоимостью более 2,1 миллиона долларов додуматься не могли, хотя создали гиперкар, устанавливали мировые рекорды. Движением вперед скорость измеряли – там все просто. Она в максимальной мощности достигла 412 км/ч.

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Тестами доказано, что Nevera с силовым потенциалом 1194 лошадиные силы разгоняется быстрее, чем пилоты на болидах Формулы-1. Так что мысль об измерении максимальной скорости задним ходом завладела всеми. Задумались не только разработчики, но и пилоты.

Главный программный инженер Nevera Матия Ренич рассказал, что новый трюк действительно воспринялся как шутка о возможностях гиперкара. Некоторые даже насмехались над предложением, но задело всех.

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К заезду команда готовила гиперкар очень тщательно, но еще больше готовился к максимальному разгону автомобиля пилот Горан Дрндак. Фото: Rimac

Симуляции показали, что Nevera, вероятно, будет разгоняться до 241 километра в час во время движения задним ходом, но не было никакого способа быть уверенным, насколько стабильным он будет оставаться, двигаясь по дороге наоборот.

"Аэродинамика, охлаждение и устойчивость не были разработаны для скоростной езды назад. Но потом мы начали говорить о том, как весело было бы попробовать. Наше моделирование показало, что мы можем развивать гораздо более 240 километров в час, но мы не имели представления о том, насколько это будет стабильно – мы заходили на неизведанную территорию", – добавил Матия Ренич.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что в дополнение к всяческим наградам и рекордам Rimac в очередной раз стал героем Книги рекордов Гиннеса: Nevera получила титул рекордсмена "За самую быструю скорость задним ходом".

В тестовых заездах перед членами комиссии гиперкар промчался со скоростью 171,34 мили, что соответствует 275,74 км/ч. Правда, это далось нелегко. Не столько автомобилю и двигателю, сколько пилоту.

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По словам тест-пилота компании, установившего рекорд, выполнение этого трюка, безусловно, требовало некоторого привыкания.

"Вы смотрите прямо назад, наблюдая, как пейзаж улетает от вас все быстрее и быстрее. Чувствуя, как ваша шея тянется вперед почти с тем же ощущением, которое вы обычно испытываете во время резкого торможения. Ты так тонко двигаешь рулем, осторожно, чтобы не нарушить баланс, наблюдаешь за своим курсом и торможением, созерцая зеркало заднего обзора и все время следя за скоростью. Это все совершенно неестественно для пилота и для автомобиля" – сказал Горан Дрндак после установления рекорда.

Неделю назад, 7 ноября, Nevera выдержала стресс-тест и теперь имеет все шансы войти в историю автомобилизма. Для этого есть все основания и еще одна существенная деталь. В 1967 году Lamborghini Miura стал самым быстрым серийным автомобилем в мире, используя всю мощность своего двигателя V12, чтобы стать первым, кто протолкнулся преодолеть барьер 274 километра в час. Через 56 лет Rimac Nevera достиг такой же скорости, двигаясь назад.