Ставка на лот за оригінальний шестиколісний Mercedes-Benz за тиждень до аукціону вже перевищила 675 000 доларів США.

Красень-всюдихід потужністю 536 к.с. належить до одного з найкращих творінь Mercedes-Benz. Попри те, що модель давно зняли з виробництва, а таких машин з 2013 по 2015 роки було виготовлено всього 100 одиниць, автомобіль перебуває на вершині популярності. Виставлений на продаж позашляховик має шильдик 2014 року випуску.

Першим його покупцем став житель Дубаї, але того ж року автомобіль потрапив у США: після довгих переговорів компанія G&K Automotive Conversion придбала рідкісну модель в рамках федерального проекту "Показ і демонстрація".

Читайте також Mercedes-Benz EQB 2024 оновився

Вартість цієї машини інтригує. Пропозиція в 675 000 доларів кінцевою не вважається, оскільки уже доволі "підтоптані" машини цієї серії на такому ж аукціоні Bring A Trailer йшли за майже мільйонні суми. Скажімо, один з оригінальних заводських G63 AMG 6×6, на одометрі якого було 78 857 км пробігу, продали за 901 337 доларів.

Стильний, брутальний і водночас елегантний Mercedes-Benz G63 AMG 6х6. Фото: Mercedes-Benz

Нинішній лот шестиколісного позашляховика, який після експертизи визнаний оригінальним заводського виконання, а не перелицьованим в ательє, має на одометрі всього 7 029 кілометрів пробігу з відмінним технічним станом. В Дубаї за кілька місяців власник наїздив мізер, а після продажу на виставкову експозицію всюдихід мав гарний догляд.

Автомобіль, що стояв на подіумі у статиці, регулярно заводили, трохи катались, що дозволяло тримати всі системи, агрегати в належному стані і не дозволяло пересихати гумовим комплектуючим. До аукціону Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 прийшов практично у первісному заводському вигляді.

Читайте також Mercedes-Benz показав нові будинки на колесах

Перед аукціоном йому поміняли оливу, антифриз і поставили новий акумулятор. Двигун – шепче. Тут у моторній ніші стоїть 5,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом. Силовий агрегат передає 30 відсотків своїх 536 к.с. (399 кВт) на передні колеса, 40 відсотків — на середні, а решту — на задні колеса.

Криклива розкіш ледь проглядається, але вона тут повсюди і дуже вишукана. Фото: Mercedes-Benz

Ось тут і головна родзинка: завдяки семиступінчастій автоматичній коробці передач і парі карданних валів водій може через п'ять різних диференціалів з електронним управлінням блокувати диференціал всіх шести коліс.

Покупці вишикувалися в чергу, хоча тут є одне дуже важливе "але". Цей величезний автомобіль має демонстраційний статус. Тобто йому дозволено щороку проїжджати дорогами загального користування лише 2500 миль. В перекладі на наші одиниці виміру, це трохи більше 4023 кілометрів. Однак це не заважає шанувальникам ексклюзивів викладати за рідкісний оригінальний раритет шалені суми.